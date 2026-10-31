Rizzetta fissa la deadline per il Napoli: “Non credo che andremo molto oltre l’inizio del prossimo anno”

Il fondatore di Underdog Global Partners conferma di voler andare avanti per l’acquisto della SSC Napoli, ma indica un termine.

Se non è una deadline, poco ci manca. Matt Rizzetta ha confermato la volontà di andare avanti nella trattativa per l’acquisto della SSC Napoli. Il fondatore di Underdog Global Partners ha però fissato, in un’intervista, un termine oltre il quale, se non ci saranno novità, l’operazione potrà considerarsi definitivamente chiusa.

Il Napoli resta il piano A: i contatti con De Laurentiis proseguono, i primi mesi del 2027 saranno decisivi

Scrive il Corriere dello Sport: “Il Napoli resta il piano A, ma Matt Rizzetta non aspetterà all’infinito”. Il manager italoamericano, proprietario del Napoli Basketball e fondatore di Underdog Global Partners, è tornato a parlare del possibile acquisto del club. I contatti con Aurelio De Laurentiis proseguono, la fiducia non manca, ma c’è una scadenza: “Non credo che andremo molto oltre l’inizio del prossimo anno prima di prendere una decisione definitiva”. Tradotto, i primi mesi del 2027 saranno decisivi per capire se il progetto potrà andare avanti.

Piano B di Rizzetta: se salta la trattativa, un’altra squadra a Napoli per creare una seconda realtà cittadina

In caso di chiusura della trattativa, Rizzetta potrebbe decidere di prendere un’altra squadra sempre a Napoli, con l’obiettivo di creare una seconda realtà calcistica cittadina. Un progetto che richiama il sogno già raccontato dallo stesso imprenditore, quello di un derby napoletano, e che renderebbe il 2027 un anno decisivo per gli equilibri del calcio cittadino.