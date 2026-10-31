La formazione anti Napoli di Spalletti: dubbio Bremer e Cabal al posto di Cambiaso

Il tecnico bianconero ha più di qualche dubbio in vista della sfida di domani sera: il difensore brasiliano potrebbe restare fuori, c'è Cabal

Luciano Spalletti ha più di qualche dubbio di formazione in vista della gara di domani sera contro il Napoli, come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. Potrebbe restare fuori Bremer in difesa, mentre a sinistra potrebbe essere schierato Cabal e non Cambiaso.

Juventus-Napoli, la difesa a tre e il dubbio Bremer: in caso di riposo Gatti al centro, Kalulu a destra e Lucumi a sinistra

Qualche novità ci dovrebbe essere, perché Spalletti sta riflettendo sulle posizioni dei singoli, ma il canovaccio non cambia: avanti con la difesa a tre, dove c’è il dubbio Bremer. In caso di riposo del brasiliano, Gatti scalerebbe al centro, con Kalulu a destra e Lucumi a sinistra. Altrimenti, con Bremer ancora in campo, Kalulu sarà l’esterno destro a tutta fascia nella linea mediana, dove sulla sinistra è possibile l’inserimento di Cabal dal via al posto di Cambiaso.

Juve, centrocampo con Douglas Luiz, McKennie e Koopmeiners: 3-4-2-1 con Kolo Muani e Woltemade, opzioni Zhegrova e Alajbegovic

A centrocampo Douglas Luiz sarà al timone, affiancato da McKennie e Koopmeiners, visto che Sarr è apparso lontano dalla condizione fisica ideale. Il movimento di McKennie potrebbe far trasformare il 3-5-2 in 3-4-2-1: sulla trequarti, il texano e Kolo Muani (o Boga) alle spalle di Woltemade. Altre opzioni sono Zhegrova, che cerca più spazio e anche la prima volta da titolare in stagione, e Alajbegovic, da rilanciare dopo il primo tempo negativo di Genova.