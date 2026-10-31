De Bruyne play anche a Torino: “Era scettico, poi ha capito che in regia ci si diverte”

Il calciatore belga guiderà il centrocampo azzurro contro la Juventus, con Anguissa e McTominay ai lati, dopo lo stop di Lobotka.

Kevin De Bruyne giocherà play anche domani a Torino contro la Juventus. Una certezza praticamente annunciata, considerando lo stop che terrà Lobotka fuori dai giochi per diverse settimane. Il belga si sta convincendo sul nuovo ruolo che Allegri sembra ormai avergli assegnato in modo stabile, con Anguissa e McTominay a completare il reparto.

La reazione di KDB alla mossa di Allegri: scettico all’inizio, poi la scoperta del piacere della regia

Come scrive Tuttosport, De Bruyne era molto scettico quando Allegri lo ha voluto spostare in cabina di regia anziché sulla trequarti, salvo poi capire che si sarebbe divertito molto di più: “Il belga era scettico, ora si è reso conto che in fondo Max aveva ragione: sì, in regia ci si diverte”.

De Bruyne chiave del nuovo Napoli: “Regia illuminante, guardando sempre alla porta”

Per il quotidiano torinese, De Bruyne è la chiave del nuovo Napoli: la sua capacità di andare subito in verticale, anche “sul lungo”, ha permesso agli azzurri di cambiare marcia. La sua è una “regia illuminante, guardando sempre alla porta e cercando il modo più semplice per arrivare all’area avversaria”.