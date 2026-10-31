Napoli d’assalto: “questa Scott”, CDS: McTominay a caccia del primo gol alla Juventus
“Napoli d’assalto: questa Scott” è il titolo con cui il Corriere dello Sport dedica un richiamo alla sfida dei bianconeri a Torino. Allegri conferma il 4-3-3: McTominay cerca il primo gol ai bianconeri, dopo averne già fatti 31 in 88 partite. Torna Meret in porta, Rrahmani è favorito su Marianucci nel ballottaggio in difesa, mentre in attacco è confermato il tridente Politano-Hojlund-Lang. Il quotidiano ricorda anche che domani, per la Juventus di Spalletti, “deve solo vincere”.
Juve, Spalletti in pressione: incrocio delicatissimo con il Napoli, ancora 3-5-2 con Woltemade e Kolo Muani
Sul fronte bianconero la copertina titola “Juve, Spalletti in pressione”: domani deve solo vincere. L’incrocio con il Napoli è definito delicatissimo, con la squadra in ritiro da ieri sera allo JHotel. Spalletti si affida ancora al 3-5-2 con Woltemade e Kolo Muani, con il dubbio Bremer (può scalare Kalulu) e l’assenza di Cambiaso, sostituito a sinistra da Cabal.
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