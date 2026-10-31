Prima pagina “100 di questi derby”, GDS: Milan-Inter nella notte di Halloween, una partita storica e da brividi

Alle 20.45 a San Siro va in scena il centesimo derby della storia dello stadio: il Diavolo rischia di finire a -10 dalla vetta

“100 di questi derby” titola oggi la Gazzetta dello Sport, dedicando la prima pagina alla stracittadina di Milano in programma allo stadio Meazza alle 20.45, nella notte di Halloween. Il quotidiano parla di un “duello bellissimo” e ricorda un secolo di derby a San Siro, con sei pagine da collezione a cura di Luigi Garlando. Il Milan, se perdesse, rischia di finire a -10 dalla vetta, mentre l’Inter deve fare i conti con il tabù di non vincere da 7 sfide. Spazio anche al botta e risposta tra gli allenatori, con Amorim che dice a Chivu: “Non ti invidio”. Sul campo, grande attesa per la sfida a centrocampo tra Adrien Rabiot e Nicolò Barella.

Milan-Inter, le interviste ai due ex: Kakà “Mi fido di Ramos”, Zamorano “È l’ora di Pio, Thuram si è trasformato”

In prima pagina anche le interviste agli ex dei due club. Ricardo Kakà, ex rossonero, si dice fiducioso: “Mi fido di Ramos. Basta non avere paura.” Ivan Zamorano, ex nerazzurro, indica invece in Pio Esposito l’uomo del momento (“È l’ora di Pio”) e sottolinea come Thuram “si è trasformato”. Il quotidiano ricorda inoltre che il Milan ha rinnovato Pulisic fino al 2031: “Resterò qui per altri cinque allenatori portoghesi”, scherza nella rubrica di Gene Gnocchi.