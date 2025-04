Domani tocca al talismano Stellini al posto di Conte: i precedenti sono clamorosi

Antonio Conte non sarà presente in panchina per la partita Bologna-Napoli, poiché è squalificato. Al suo posto, sarà il vice Cristian Stellini a guidare la squadra sul terreno di gioco dello stadio Dall'Ara.

Conte gestirà le operazioni dalla tribuna, trasmettendo le sue indicazioni a Stellini. Il Mattino offre un motivo di ottimismo ai tifosi napoletani, sottolineando il perfetto score di Stellini: 7 vittorie su 7 nelle partite in cui ha preso il posto di Conte, sia in Serie A che in Premier League.

Con questo trend positivo, i sostenitori del Napoli sperano che Stellini possa continuare a portare fortuna alla squadra in un match cruciale per la corsa al titolo.