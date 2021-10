"Dopo il rigore si spegne la luce": Insigne stecca e viene bocciato dai quotidiani

Un rigore calciato malissimo, secondo errore di fila dal dischetto, terzo in stagione su cinque calciati, sesto su ventisei totali in Serie A. Il 'tiraggiro' che non gira mai. Le rifiniture imprecise e le scelte sbagliate. Il sacrificio in fase difensiva non manca mai, ma non basta. Serata no per Lorenzo Insigne contro il Torino, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport di questa mattina: "Generoso ma l'errore dal dischetto pesa (3 su 5), perché la sua voglia di rifarsi lo manda fuori giri".

Stessa analisi anche per il Corriere dello Sport: "Sbaglia il terzo rigore su cinque tirati, il secondo di fila, e la luce si spegne". Nella speranza, ovviamente in chiave azzurra, che il rinnovo possa sbloccarsi e il capitano ritrovare dunque serenità.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 4,5