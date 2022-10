Dove può arrivare il Napoli? CdM interpreta Spalletti: "Questo è il concetto che ha espresso"

"Napoli senza limiti". E' questo il titolo con cui il Corriere del Mezzogiorno apre la sua pagina sportiva oggi in edicola.

© foto di www.imagephotoagency.it

"Napoli senza limiti". E' questo il titolo con cui il Corriere del Mezzogiorno apre la sua pagina sportiva oggi in edicola. Luciano Spalletti non pone limiti alla squadra squadra: "Miglioreremo, è un viaggio verso l'ignoto". E sempre in conferenza stampa svela il sostituto dell'infortunato Anguissa: "Gioca Ndombele".