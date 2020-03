Due Champions in 7 giorni: la prossima edizione può iniziare una settimana dopo la finale

C'è un paradosso, e anche più di uno, a legare gli eventi calcistici. Il calcio è sospeso in attesa di conoscere quando e come potrà riprendere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che la Champions League dovrà finire assolutamente entro il 30 giugno per rispettare i contratti con le tv ma non solo: il 7-8 luglio, infatti, c'è in calendario il primo turno di qualificazione all'edizione successiva della Champions. Dunque tra due edizioni passerà appena una settimana. Uno dei tanti paradossi di questo periodo.