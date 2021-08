Due nomi per la mediana: Thorsby la soluzione low cost

Questione centrocampista in casa Napoli sempre attuale. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna di Repubblica: "Il primo a lasciare dovrebbe essere Tutino, ma il ds Giuntoli spera di fare cassa anche con Ounas. L’obiettivo è poter contare su un gruzzolo per accelerare sul centrocampista, diventato una priorità dopo l’infortunio di Demme. Piace sempre Sander Berge dello Sheffield United, ma non c’è intesa sulla formula. Resta nei radar pure Morten Thorsby, norvegese della Sampdoria che ha grande duttilità tattica e un costo contenuto (8 milioni)"