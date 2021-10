E' il compleanno di Diego: Insigne a -1 domani sogna l'aggancio ai 115 gol del mito

Lorenzo Insigne è pronto all'aggancio che attende da anni. Dopo la doppietta al Bologna, il capitano del Napoli è salito a quota 114 gol con la maglia azzurra in tutte le competizioni e, proprio dopo il compleanno dell'eterno Diego Armando Maradona che ricorre quest'oggi, domani scenderà in campo nel derby regionale con la Salernitana con l'obiettivo di trascinare di nuovo la sua squadra e di siglare anche la 115esima marcatura, agganciando così - a livello statistico, chiaramente - chi all'ombra del Vesuvio è un mito assoluto per ogni napoletano, Insigne compreso e con un tatuaggio sulla gamba (la sinistra, ovviamente) a ricordarlo ogni volta che scende in campo.

Il primo napoletano

Si tratta solo di numeri, ma tutt'altro che banali. Anche perché finora sono stati solo in due a riuscirci e si tratta di elementi che hanno legato tutta la loro carriera ad alto livello al Napoli: prima Hamsik, che ha chiuso a 121 gol in azzurro, e poi Mertens, diventato il miglior marcatore di sempre con 135 realizzazioni e che in prospettiva - in caso di rinnovo di Insigne - potrebbe vedere il suo record attaccato. Di certo, Insigne - domani o comunque nelle prossime partite - sarà il primo giocatore nato a Napoli ad eguagliarlo.

Il sogno dell'altro primato

Importanti le graduatorie individuali, ma Lorenzo Insigne ha sempre sognato altri obiettivi, come del resto ogni napoletano. Vincere uno Scudetto, come fatto da Diego, e con la fascia da capitano sul braccio. Ci credeva nel terzo anno di Sarri, quando tutto sembrava andare in quella direzione, e proprio in quella stagione ci fu l'incontro e l'abbraccio con Diego Armando Maradona a Castel Volturno. Quest'anno lo score di 9 vittorie ed un pari è lo stesso di quella cavalcata e potrebbe essere la sua grande occasione, l'ultima se non dovesse sbloccarsi il rinnovo.