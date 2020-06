Ecco la formazione anti-Inter provata da Gattuso in allenamento: c'è un solo dubbio

Nella giornata di ieri il Napoli ha simulato una partita undici contro undici a Castel Volturno e Rino Gattuso ha abbozzato la probabile formazione per la sfida di sabato prossimo contro l'Inter. A riferirlo è Tuttosport, secondo cui in porta Ospina è avvantaggiato su Meret e dovrebbe guidare la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, dal momento che Manolas è infortunato. A centrocampo nessun dubbio: Fabian, Demme e Zielinski. E anche il trio d'attacco non dovrebbe presentare sorprese: Callejon-Mertens-Insigne.