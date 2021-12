Editoriale CdM: "Spalletti fa autocritica per lo Spezia, ha commesso due errori"

Nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, la giornalista Monica Scozzafava scrive: "La palla al centro del campo, Luciano Spalletti chiede solo questo all’anno che sta per iniziare. La rosa al completo può tornare a dare soddisfazione all’allenatore, ma c’è bisogno che tutti siano al loro posto e che la pressione allenti. La sfida con la Juve del 6 gennaio sarà ancora in emergenza, il risultato conta soprattutto ai fini della tensione e dello stato emotivo di ogni singolo. Tensione ancora alta dopo la batosta inaspettata contro lo Spezia. Spalletti continua ad analizzare i motivi della sconfitta, partendo evidentemente dall’autocritica. La decisione probabilmente dettata dall’impulso di «punire» Mertens, che nei primi trenta minuti della partita non si era quasi mai visto, togliendolo dal campo tra il primo e il secondo tempo. Ma anche la scelta di non schierare tra i titolari Elmas".