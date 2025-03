Effetto Maradona: dato incredibile registrato ieri pomeriggio

La città ci crede, nonostante i 3 punti di distanza dall'Inter capolista. Così è già pronto un altro pienone per la prossima in casa. Un altro sold out per la sfida con il Milan, in programma dopo la sosta alle 20.45 di domenica 30 marzo: ieri alle 17 era già un Maradona esaurito di tifosi e passione. Neanche un biglietto o un posto vuoto per la decima volta in stagione, la quinta consecutiva. Il tetto dei cinquantamila sarà sfondato ancora e in totale diventeranno oltre 750.000 gli spettatori collezionati dall’inizio del campionato nel tempio del Diego. Lo scrive il Corriere dello Sport.

