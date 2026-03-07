Il ritorno del Re Belga al Maradona: le pagelle di De Bruyne

Kevin De Bruyne torna in campo dopo 132 giorni di assenza e il Maradona lo accoglie con un'ovazione. I quotidiani lo valutano con prudenza tra 6 e sv, ma l'impatto emotivo e tecnico del suo rientro è già evidente.

De Bruyne torna dopo 132 giorni: ovazione al Maradona e prime buone indicazioni in Napoli-Torino

Il campione belga rientra in campo e fa esplodere lo stadio al suo ingresso: un momento atteso da tutta Napoli che segna la svolta della stagione azzurra. Kevin De Bruyne è tornato. Dopo 132 giorni di assenza — oltre quattro mesi lontano dal campo — il centrocampista belga è rientrato in Napoli-Torino venendo accolto da un'ovazione che ha fatto ribollire il Maradona come dopo un gol. Repubblica e Corriere dello Sport scelgono di non votarlo, preferendo sottolineare la portata emotiva del momento. Gli altri quotidiani gli assegnano un 6, valutazione comprensibilmente cauta per chi rientra da un infortunio così lungo e gioca pochi minuti.

Pagelle De Bruyne Napoli-Torino: voto 6 unanime e i segnali in campo sono incoraggianti

Gazzetta, Il Mattino, Tuttosport e Corriere della Sera convergono sul 6: prestazione contenuta nei minuti, ma con recuperi preziosi e la consueta serenità con il pallone tra i piedi. Nei minuti a sua disposizione, De Bruyne ha già mostrato i segnali che i tifosi aspettavano. Il Mattino ne elogia i due recuperi preziosi e la serenità palla al piede, la Gazzetta dello Sport segnala un sinistro strozzato da fuori nel finale. Il Corriere dello Sport evidenzia soprattutto il gran recupero al 90' con il risultato ancora in bilico: un intervento che vale quanto un gol, nel contesto di una partita che rischiava di riaprirsi.

De Bruyne verso la Champions League: il rientro contro il Torino è solo l'inizio

Con la fase finale di stagione alle porte e la corsa Champions League aperta, il recupero del belga rappresenta un'arma in più fondamentale per Conte nei match decisivi. Il rientro di De Bruyne non è solo una buona notizia per il presente: è soprattutto un segnale per il futuro. La Gazzetta dello Sport lo definisce esplicitamente come un nuovo acquisto in vista della Champions League, e la definizione calza perfettamente. Con il Napoli a -1 dal Milan e gli scontri diretti che si avvicinano, riavere il belga a pieno regime potrebbe rivelarsi il fattore decisivo nella volata finale per il titolo e in Europa.