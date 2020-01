Emergenza terzini per Sarri: il tecnico studia la mossa a sorpresa

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sulle scelte di formazione della Juventus in vista del Napoli, con Danilo che ha riportato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Un infortunio che complica i piani di Maurizio Sarri, visto che sugli esterni è out anche De Sciglio e che quindi restano a disposizione solo Cuadrado e Alex Sandro, entrambi non al top fisicamente. A questo punto non è da escludere che in caso di necessità si possa arretrare Matuidi, già successo contro la SPAL. Al San Paolo intanto tornerà titolare Dybala accanto a Ronaldo. Ci sarà la solita staffetta con Higuain. Sulla trequarti Ramsey appare favorito su Bernardeschi, che in campionato non gioca titolare ormai dal 7 dicembre. In porta rientrerà Szczesny, mentre De Ligt riprenderà il suo posto accanto a Bonucci.