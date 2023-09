Entusiasmo a Bologna per tentare il sorpasso al Napoli: in 25mila per spingere i rossoblù

E' salito a 25mila il numero degli spettatori che domani saranno presenti allo stadio Dall'Ara. L'80% della capienza massima è stato superato

E' salito a 25mila il numero degli spettatori che domani saranno presenti allo stadio Dall'Ara. L'80% della capienza massima è stato superato, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport: "Alla curva Bulgarelli, esaurita dagli abbonamenti per l'intera stagione di serie A, ci sono da aggiungere la curva San Luca-Weisz e il settore ospiti già al completo, nonostante il divieto di vendita ai residenti della regione Campania, in vista della partita con gli azzurri di Garcia.

Di biglietti ne sono rimasti a disposizione ancora circa 1500 nei distinti e 3500 in tribuna. L'entusiasmo sugli spalti non mancherà". Circa 7mila dovrebbero essere tifosi azzurri nonostante il divieto ai residenti in Campania.