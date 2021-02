Fabian salta il Genoa, ma sarà a disposizione per l'Atalanta. Le ultime su Mertens

Fabian Ruiz e Dries Mertens non saranno a disposizione per il Genoa. Il primo tornerà con l'Atalanta, il belga al massimo per la prossima di campionato. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Fabian Ruiz potrà tornare a disposizione per la semifinale di ritorno contro l’Atalanta; Mertens è ancora ad Anversa per la riabilitazione della caviglia sinistra, dovrebbe tornare nel corso della prossima settimana".