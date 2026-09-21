Critiche a De Bruyne dai quotidiani: "Non fa mai la differenza e toglie spazio a Vergara!"

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Il quotidiano analizza l'1-1 tra Fiorentina e Napoli: pareggio meritato dai viola, difficoltà evidenti per De Bruyne e nuovo problema fisico per Anguissa.

Il pareggio del Franchi non rappresenta di per sé un risultato negativo, ma lascia emergere diversi problemi in casa Napoli. È l'analisi proposta oggi da Repubblica: "Al Franchi non è uno scandalo pareggiare e Paolo Vanoli con il suo lavoro sta riportando a galla la Fiorentina, che prima del momentaneo vantaggio del Napoli era stata fermata per due volte dalla malasorte (traverse di Atta e Fagioli) e ha poi ristabilito con merito l'equilibrio grazie a un guizzo nella ripresa di Jimenez, che ai tempi del Milan aveva apostrofato malamente Allegri ("allenatore di m...") in una chat".

Repubblica: "De Bruyne non fa mai la differenza"

Il quotidiano si concentra poi sui singoli e, in particolare, sul rendimento del belga: "Balzano agli occhi le difficoltà di De Bruyne, bocciato da Conte e rimesso al centro del nuovo progetto tecnico: il belga non fa mai la differenza e toglie spazio a Vergara che, fresco di convocazione in Nazionale, è rimasto in panchina per 90 minuti". Preoccupa anche la situazione fisica della squadra: "E poi i troppi infortuni: imputati nella scorsa stagione alla preparazione atletica e non (come sarebbe stato logico) all'età media molto alta. Anguissa, appena recuperato, si è subito fatto male. Chissà se basterà la sosta per invertire la tendenza".