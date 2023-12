Figc contro la Superlega, Gazzetta: "Non permetterà l'iscrizione in Serie A!"

La Figc non ha stabilito di sanzionare chi dovesse prendere parte alla Superlega, ma si è limitata ad aggiungere un nuovo requisito per le iscrizioni.

TuttoNapoli.net

La Figc è pronto alla lotta verso la Superlega. Esiste già una norma federale che non andrebbe in conflitto con la decisione della Corte che vieta di «imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative», mentre la norma federale in questione poggia su altro. Difatti la Figc non ha stabilito dunque di sanzionare chi dovesse prendere parte alla Superlega, ma si è limitata ad aggiungere ai tanti già presenti un nuovo requisito per le iscrizioni ai campionati.

Se dunque un club italiano deciderà di aderire alla Superlega, la Figc ha intenzione di appoggiarsi alla norma interna e non permettere l’iscrizione, facendo decadere «l’affiliazione».