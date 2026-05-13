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Finale Lazio-Inter, Corriere dello Sport: "La Coppa pesa"

Finale Lazio-Inter, Corriere dello Sport: "La Coppa pesa"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Corriere dello Sport dedica l’apertura odierna alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter

Il Corriere dello Sport dedica l’apertura odierna alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, una sfida che potrebbe avere ripercussioni anche sugli equilibri del campionato e sulla corsa europea. In caso di successo, infatti, i biancocelesti conquisterebbero un posto nelle competizioni continentali.

Il titolo scelto dal quotidiano romano è emblematico: “La Coppa pesa”. Una serata da dentro o fuori all’Olimpico, con la Lazio di Maurizio Sarri chiamata a giocarsi una fetta importante della stagione contro un’Inter di Cristian Chivu che, dopo lo scudetto conquistato in anticipo, punta ora alla doppietta.