Flop da anni, ma Immobile resta il centravanti dell'Italia: Mancini ha deciso

Ciro Immobile non si tira indietro e non ha intenzione per ora di mollare la Nazionale. Dall'altra parte, Mancini non ha mai pensato di scaricarlo

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Ciro Immobile non si tira indietro e non ha intenzione per ora di mollare la Nazionale. Dall'altra parte, Mancini non ha mai pensato di scaricarlo e continuerà, almeno nell’immediato e salvo presa di posizione contraria, a convocarlo. Questa la notizia riportata oggi dal Corriere dello Sport. Per il ct - si legge - il dubbio su chi potrebbe giocare ad oggi al posto di Immobile (Belotti, Scamacca e Raspadori, ndr) non si pone, è questo il suo ragionamento.