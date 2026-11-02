Flop McTominay: il Napoli senza il miglior Scott "diventa un treno fermo"

Il Mattino analizza la sconfitta contro la Juventus soffermandosi sulla prova di McTominay: "Quando manca il vagocampista scozzese manca il Napoli".

Scott McTominay è il grande assente, pur essendo rimasto in campo, nella notte della sconfitta del Napoli contro la Juventus. Una prestazione impalpabile dello scozzese, solitamente capace con i suoi inserimenti e i suoi strappi di cambiare il volto della squadra. Senza il suo contributo, gli azzurri hanno perso una delle principali fonti di energia e imprevedibilità, finendo per arrendersi ai bianconeri.

McTominay va e viene, e con lui il Napoli

Nel suo editoriale sulle pagine de Il Mattino, Marco Ciriello scrive: "È mancato l'uomo in più: McTominay. Scott-assente. C'era il suo fantasma, reduce da Halloween, che vagava per il campo, ogni tanto spizzava qualche pallone, per poi risparire. Un incontro di solitudini: quella del Napoli, triste, e quella di McTominay assente. Vagava per i campi del Tennessee chissà, a Torino non c'era". Ciriello sottolinea quanto la squadra dipenda dalla capacità dello scozzese di rompere gli equilibri: "Quando manca il vagocampista scozzese manca il Napoli, possiamo dirlo, perché mancano gli strappi, manca l'uomo in aggiunta in area di rigore che irrompe portando scompiglio, il fatto che giocasse Lucca davanti liberava ancora più spazio, ma Scott non ha fatto nessuna irruzione, nessuna spinta, nessuno strappo".

Senza Scott il Napoli diventa un treno fermo

Il giudizio diventa ancora più netto nel finale dell'editoriale: "Il Napoli senza McTominay perde elettricità, spinta e lavoro, diventando un treno fermo. Perché lo scozzese è una locomotiva". E ancora: "La Juventus non era irresistibile, anzi, era molto stropicciata, e ci fosse stato mezzo Scott il Napoli avrebbe avuto qualche possibilità almeno per non perderla, invece niente". La conclusione fotografa la serata del centrocampista: "Scott aveva la testa bassa e piedi in sciopero, il resto è venuto di conseguenza. È finita malissimo, due a zero e la voglia di chiedere al vagocampista Scott McTominay dove fosse finito il suo animo scozzese, forse è già migrato, prima del cartellino".