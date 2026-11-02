Napoli in balia della tempesta: "Situazione gravissima, analogie col post scudetto"

La Gazzetta dello Sport analizza la crisi del Napoli dopo il 2-0 con la Juventus: sei sconfitte in tredici gare e appena 14 punti in campionato.

La sconfitta per 2-0 contro la Juventus certifica il momento estremamente complicato del Napoli di Massimiliano Allegri. Gli azzurri hanno perso sei delle tredici partite ufficiali disputate e in Serie A sono fermi a quota 14, a nove lunghezze dal Como quarto e addirittura alla metà dei punti della capolista Lazio. Un rendimento che comincia a far riaffiorare il ricordo della difficile stagione successiva allo scudetto conquistato con Luciano Spalletti.

Gazzetta: "Forse oltre ai giocatori mancano idee, identità e personalità"

Durissimo il giudizio de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli da vertice non c'è più e i numeri impietosi lo spiegano in modo inequivocabile: sesta sconfitta in tredici partite ufficiali, con gli azzurri che hanno la metà dei punti della capolista Lazio - mercato a saldo zero decisamente migliore dello zero mercato deciso da De Laurentiis, meno 9 punti dal Como quarto ma anche meno 6 dal Frosinone. E i 14 punti raccolti in A sono il peggior risultato dal 2009-10". Il quotidiano individua problemi che vanno oltre il rendimento dei singoli: "Ecco, forse oltre ai giocatori, mancano idee, identità e personalità. Ora la situazione è gravissima. Le analogie con la disastrosa stagione del post scudetto di Spalletti iniziano a essere tante. E il Napoli sembra in balia della tempesta".