Juve-Napoli, Salvione: "Il Napoli non c'era, troppi infortuni! E male i presenti..."

"In campo c’era mezzo Napoli, perché a Torino Allegri ha dovuto fare i conti con una lista di infortunati senza precedenti: gliene mancavano nove (Alisson, Badiashile, Buongiorno, Favasuli, Lobokta, Neres, Spinazzola, Milinkovic-Savic e Hojlund) e sono usciti per problemi fisici anche De Bruyne, Di Lorenzo e Olivera". Lo scrive il giornalista Pasquale Salvione del Corriere dello Sport-Stadio dopo il ko contro la Juventus.

"Accanto a Landucci in panchina a fare numero c’erano anche Spinelli, Barido, Pereyra, Chiummariello, Melnyk e Lieto. Ma chi ha giocato non ha fatto niente per mascherare le assenze. McTominay l’esempio più evidente di una squadra irriconoscibile: mai entrato in partita, evanescente, disperso in un centrocampo della Juve che di certo non brillava per qualità e dinamismo. Male Marianucci, deludenti Anguissa e lo stesso De Bruyne, nessuno è riuscito a scuotere la squadra dal torpore. Ha creato pochissimo davanti, una girata di testa di Lucca e un tiro alto di Lang da centro area. Una miseria per una squadra che aveva segnato undici reti nelle ultime tre partite".