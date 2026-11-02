Lang bocciato dai quotidiani: "In tribuna la palla che può cambiare la partita"

Lang bocciato dai quotidiani: "In tribuna la palla che può cambiare la partita"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:00Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino
Pagelle Napoli, tante insufficienze contro la Juve: tra queste anche Noa Lang rimedia voti bassi

Tiro alto da ottima posizione e poco altro. Bocciato Noa Lang contro la Juventus. Voti bassi sui quotidiani oggi in edicola.

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Avvio sprint, ma è una cometa. Alza alle stelle un pallone comodo in area". 

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Addosso gli arriva la palla che può spaccare in due la sfida: la manda in curva. Una macchia che pesa". 