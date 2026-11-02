Napoli in crisi, Gazzetta: "Situazione gravissima, addio alla squadra da vertice"

Napoli ko contro la Juventus. Momento complesso per la squadra azzurra. La Gazzetta dello Sport analizza il momento complesso che sta vivendo in stagione la squadra azzurra:

“Il Napoli da vertice non c’è più e i numeri impietosi lo spiegano in modo inequivocabile: sesta sconfitta in tredici partite ufficiali, con gli azzurri che hanno la metà dei punti della capolista Lazio – mercato a saldo zero decisamente migliore dello zero mercato deciso da De Laurentiis -, meno 9 punti dal Como quarto ma anche meno 6 dal Frosinone. E i 14 punti raccolti in A sono il peggior risultato dal 2009-10. Ecco, forse oltre ai giocatori, mancano idee, identità e personalità. Ora la situazione è gravissima”.