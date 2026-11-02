Napoli in crisi, Gazzetta: "Situazione gravissima, addio alla squadra da vertice"
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Napoli ko contro la Juventus. Momento complesso per la squadra azzurra. La Gazzetta dello Sport analizza il momento complesso che sta vivendo in stagione la squadra azzurra:
“Il Napoli da vertice non c’è più e i numeri impietosi lo spiegano in modo inequivocabile: sesta sconfitta in tredici partite ufficiali, con gli azzurri che hanno la metà dei punti della capolista Lazio – mercato a saldo zero decisamente migliore dello zero mercato deciso da De Laurentiis -, meno 9 punti dal Como quarto ma anche meno 6 dal Frosinone. E i 14 punti raccolti in A sono il peggior risultato dal 2009-10. Ecco, forse oltre ai giocatori, mancano idee, identità e personalità. Ora la situazione è gravissima”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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