La perplessità de Il Mattino: "Perché quel 5-3-1 finale? Non c'era da difendere..."

Il quotidiano analizza il ko per 2-0 contro la Juventus: positivo l'atteggiamento degli azzurri, ma nel finale non convince la scelta del 5-3-1.

Il Napoli esce sconfitto per 2-0 dalla sfida contro la Juventus. Una partita complicata ulteriormente dall'inferiorità numerica e dai problemi che hanno costretto gli azzurri a perdere diversi elementi nel corso della gara. La squadra di Massimiliano Allegri ha retto bene fino al vantaggio bianconero, nonostante l'assenza di diversi big, ma non è poi riuscita a costruire una vera reazione per provare a rimettere in piedi la partita.

Il Mattino: "Che senso ha quel 5-3-1 per tentare l'assalto finale?"

Nel suo commento, Il Mattino si concentra soprattutto sulla gestione degli ultimi minuti: "Vero, verissimo: in dieci e con i pezzi della squadra che cadevano uno a uno, non era semplice ribaltarla. Ma in una gara da rimontare, e con pochi minuti alla fine che senso ha quel 5-3-1 per tentare l'assalto finale che ovviamente non arriva? Non c'era da difendere lo svantaggio e la scelta non sembra quella giusta. Con Lucca, andava eventualmente sfruttato il suo gioco di testa per tentare il tutto per tutto magari con un 4-4-1. Ma tant'è". Il quotidiano salva comunque parte della prestazione: "Fino al gol il Napoli ha retto. E retto bene. E non era semplice considerando che i suoi big erano praticamente assenti. Il 4-3-3 tiene bene l'urto del 4-4-2 spallettiano che, per dirla tutta, vince solo per due magie. L'atteggiamento e lo spirito sono stati positivi ma in certe notti non basta: serve altro. Che adesso non c'è".