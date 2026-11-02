Lucca bocciato come vice-Hojlund: "Sfiora il gol, poi esce dalla partita"

Lucca bocciato come vice-Hojlund: "Sfiora il gol, poi esce dalla partita"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino
Pagelle Napoli, Lucca bocciato contro la Juventus: i quotidiani commentano così la sua prova

Lorenzo Lucca bocciato dai quotidiani al posto di Hojlund, assente ieri. Un gol sfiorato e poco altro per lui.

Voto 5,5 per il Corriere dello Sport

"Dentro a sorpresa per l’influenza di Hojlund, sfiora il gol all’8’ e lotta da solo con l’intera difesa. Prestazione orgogliosa da torinese ex Toro".  

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport

"Chiama Vicario al (quasi) miracolo al primo affondo: è solo un'illusione perché, poi, vive ai margini del match". 