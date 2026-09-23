Retroscena Anguissa: il Napoli lo ha confermato anche per Allegri

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Anguissa, ora infortunato, sta incontrando difficoltà nel ritrovare il ritmo e quella condizione fisica che in passato gli ha permesso di imporsi come uno degli elementi centrali della squadra. Anguissa, infatti, fatica ancora a esprimere la consueta esuberanza in mezzo al campo, una caratteristica che lo ha reso un punto di riferimento del Napoli negli ultimi cinque anni. Il suo rendimento è quindi al centro delle attenzioni, in una fase in cui la squadra attende di ritrovare il miglior contributo del centrocampista.

Il futuro di Anguissa resta ancora da definire

Il Napoli ha comunque scelto di continuare a puntare su Anguissa, anche seguendo le indicazioni di Massimiliano Allegri. La decisione, sottolinea La Gazzetta dello Sport, è stata presa senza un confronto diretto con il giocatore. Durante l’estate il club ha infatti esercitato l’opzione prevista dal contratto per prolungare l’accordo di un’ulteriore stagione. Una scelta che arriva dopo che, all’inizio della scorsa annata, la società aveva iniziato a discutere con l’entourage del centrocampista della possibilità di un rinnovo. Il futuro del camerunese rimane dunque legato agli sviluppi della stagione e alle prossime valutazioni della società.