Formazione Napoli, Allegri cambia due uomini contro la Juve: la scelta su Rrahmani

Massimiliano Allegri prepara due novità rispetto al Monza: De Bruyne e Meret dal primo minuto. Rrahmani e Anguissa recuperano dall'influenza e sono pronti.

Massimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione del Napoli che questa sera affronterà la Juventus all'Allianz Stadium. Rispetto all'undici schierato nella vittoria per 4-1 sul campo del Monza, il tecnico dovrebbe effettuare soltanto due cambi: Kevin De Bruyne tornerà a guidare il centrocampo, mentre Alex Meret riprenderà il proprio posto tra i pali al posto di Milinkovic-Savic.

Rrahmani e Anguissa recuperano: il probabile undici del Napoli

Il Corriere dello Sport conferma anche i progressi di Rrahmani e Anguissa, entrambi reduci dall'influenza. Il difensore, inoltre, contro il Monza aveva ricevuto un colpo allo sterno nel primo tempo che gli aveva impedito di rientrare in campo dopo l'intervallo. Le condizioni di entrambi sono però in netto miglioramento e Allegri è orientato a schierarli dal primo minuto. Il Napoli dovrebbe quindi presentarsi con il consueto 4-3-3: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Olivera in difesa; Anguissa, De Bruyne e McTominay a centrocampo; Politano, Hojlund e Lang nel tridente offensivo. Due soli ritocchi, dunque, per Allegri rispetto alla squadra che ha conquistato i tre punti al Brianteo.