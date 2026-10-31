Landucci ritrova Spalletti: “Pelato di m...”, il precedente del 2023 che accende Juventus-Napoli

Domani sera a Torino si ritrovano uno di fronte all’altro, a tre anni dal finale infuocato di una partita rimasta nella storia azzurra.

Uno contro l’altro, domani sera a Torino: tre anni fa Marco Landucci e Luciano Spalletti infuocarono il finale di uno spettacolare Juventus-Napoli. Il Mattino ricostruisce oggi cosa accadde nell’aprile del 2023, quando il vice di Allegri, allora alla Juventus, e l’allenatore del Napoli si scambiarono parole pesanti.

La frase che fece il giro del paese: cinquemila euro di multa e un turno di squalifica per Landucci

Scrive il quotidiano che la frase, “Pelato di m..., ti mangio il cuore”, fece immediatamente il giro del mondo del calcio: un’ingiuria finita nelle tre pagine di allegati redatte dai quattro inviati della Procura federale a Torino e costata carissima a Landucci, con cinquemila euro di multa e un turno di squalifica. Fu una partita diventata storia per i napoletani, non solo per la vicenda del vice: con quel successo il Napoli di Spalletti spalancò di fatto le porte del terzo scudetto, e la vittoria nella rivale Torino fu la ciliegina su una torta gustosissima. Una gara tremenda per tutti, persino per gli arbitri: il pugno di Gatti a Kvaratskhelia divenne subito virale per la mancata sanzione, e il gol annullato alla Juventus nel finale scatenò le ire del mondo bianconero.

Landucci e Spalletti a parti invertite: l’uno ha bisogno di vincere per la panchina, l’altro per certificare il feeling con i tifosi

Il vice di Allegri, scrive il quotidiano, sarà capo allenatore ancora una volta dopo quanto visto a Monza e ritroverà uno Spalletti “sull’orlo di una crisi di nervi”. Luciano ha bisogno di vincere per non allargare le ombre già inquietanti sulla sua panchina. Landucci, invece, ha bisogno di vincere per certificare quanto visto nell’ultima settimana: lui in panchina, al posto di Allegri, è quasi una certezza di vittoria. Ha conquistato i tifosi azzurri forse ancor più del suo capo allenatore, perché con il Napoli ha un “feeling inspiegabile”.