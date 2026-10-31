La trasferta infinita del Napoli: da Torino a Oporto senza passare da casa, tutti i dettagli

Dopo la sfida con la Juventus gli azzurri resteranno in Piemonte e voleranno direttamente in Portogallo per il Porto: il ritorno è atteso a Salerno giovedì

Sarà una trasferta lunghissima quella del Napoli. Dopo la sfida con la Juventus allo Stadium, in programma domenica 1° novembre alle 20.45, la squadra di Allegri non rientrerà a Napoli: secondo il Corriere del Mezzogiorno e la Gazzetta dello Sport, il gruppo resterà in Piemonte ad allenarsi, molto probabilmente a Vinovo, nell’ex centro sportivo bianconero, prima di volare a Oporto per la gara di Champions League di mercoledì 4 novembre contro il Porto. Il ritorno è fissato per giovedì 5 novembre con atterraggio a Salerno. In tutto, circa cinque giorni lontani da casa, dopo la trasferta di Monza: tre gare esterne consecutive in otto giorni.

Capodichino chiuso a novembre: la logistica dietro la scelta di restare a Torino

Alla base della scelta non c’è una strategia tecnica, ma una questione logistica: nel mese di novembre l’aeroporto di Napoli Capodichino sarà chiuso per lavori di riqualificazione della pista. Per questo, dopo lo Stadium, il Napoli non tornerà a Castel Volturno ma decollerà da Torino-Caselle per il Portogallo, come riportano diverse testate. Una soluzione che, secondo il Corriere del Mezzogiorno, permetterebbe di ottimizzare i tempi in vista della Champions, anche se priva il gruppo di un normale rientro a casa nel pieno di un calendario fittissimo, con cinque partite in quindici giorni, e con meno tempo per recuperare dopo la gara di Torino.

Napoli in emergenza: aggregati sei giovani della Primavera per affrontare il tour de force

Per affrontare un ciclo così faticoso, al gruppo sono stati integrati anche diversi giovani della Primavera, sei secondo le indiscrezioni delle ultime ore. Una scelta che arriva in un momento di emergenza: nella probabile formazione di Torino mancano Buongiorno, Badiashile, Spinazzola e Favasuli, mentre Lobotka dovrebbe restare fuori per diverse settimane dopo l’infortunio col Monza. L’aggregazione dei baby, utile anche per completare gli allenamenti a Vinovo, offre ad Allegri alternative in più e occasione di crescita ai ragazzi di Nocerino. Dopo il Porto la squadra tornerà in Campania in vista di Napoli-Lazio, ultima gara di campionato prima della sosta.