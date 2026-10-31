Hojlund cerca il riscatto a Torino: il danese a caccia di continuità

Il danese è alla ricerca del gol contro la Juventus, la squadra a cui lo scorso anno segnò una doppietta, ma la media è scesa da 0,34 a 0,25 reti a partita.

Rasmus Hojlund cerca il riscatto a Torino in Juventus-Napoli. L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sui pochi gol del centravanti danese, partendo dalle sue parole: “Allegri mi chiede di fare tante cose: pressare e dare tutto per la squadra. Ma mi lascia più libero”. Libero rispetto a cosa?, si chiede il quotidiano: forse alle richieste che furono di Conte? Eppure, nota, la media gol di un anno fa era di 0,34 per partita, oggi è scesa a 0,25. Insomma, forse essere “liberi” non è sempre la strada.

I problemi di Rasmus: la squadra non sempre gioca per sfruttarne spazio, spunto e sprint

L’esultanza dopo la rete di Monza, scrive Il Mattino, è stata una fotografia del suo momento: rabbiosa e controllata. Ma quali sono i problemi del centravanti? Non sempre la squadra gioca per sfruttare le sue caratteristiche: lo spazio, lo spunto, lo sprint, la capacità di spaccare in un momento le partite. Il Napoli, che deve rimontare posizioni in classifica, si deve affidare anche al suo bomber.

Hojlund unica alternativa in attacco, con Lucca alle spalle fino a gennaio: “Posto assicurato, ma non può dormire sonni tranquilli”

Hojlund, scrive il quotidiano, è l’unica alternativa fin qui, con Lucca alle spalle fino a gennaio, che non pensa a insidiarne le gerarchie. Rasmus ha il posto assicurato ma non può dormire sonni tranquilli. Anche lui sorride se pensa all’avversario: lo scorso anno la doppietta che regalò i tre punti. Vorrebbe ripetersi, stavolta allo Stadium, “per confermare la crescita, le buone cose”.