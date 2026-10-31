Meret verso la maglia da titolare: Allegri cambia il portiere dopo Monza
Tra i dubbi di formazione per Juventus-Napoli, Massimiliano Allegri deve sciogliere anche quello tra i pali, tra Meret e Milinkovic-Savic, quest’ultimo protagonista dell’ultima gara vinta dagli azzurri contro il Monza. L’edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce un aggiornamento sul ballottaggio in vista della partita di domani.
Meret in vantaggio su Milinkovic-Savic: il Corriere dello Sport parla di cambio in porta
Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, Allegri sembra orientato a cambiare il portiere nel match di domani a Torino. Il prescelto per difendere la porta azzurra è Meret, che risulta in vantaggio su Milinkovic-Savic, il quale ha comunque fatto una buona prestazione con il Monza.
Juventus-Napoli, la porta azzurra: una scelta che conferma le indicazioni di formazione dei giorni scorsi
La scelta di puntare su Meret si inserisce nel quadro già delineato dalle altre indiscrezioni di formazione: oltre al portiere, Allegri dovrebbe ritrovare De Bruyne dal primo minuto in cabina di regia, per l’assenza di Lobotka, e sciogliere il dubbio in difesa tra Rrahmani e Marianucci accanto a Rafa Marin.
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