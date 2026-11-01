Infortunio Lobotka, novità sui tempi di recupero: Allegri ha scelto il sostituto

Stanislav Lobotka dovrà restare fermo almeno sei settimane. Allegri pensa a De Bruyne in cabina di regia, con Gilmour come principale alternativa.

Brutte notizie per Stanislav Lobotka, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato contro il Monza. Gli esami hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Un problema importante che priverà Massimiliano Allegri del suo regista per diverse settimane e costringerà il tecnico a ridisegnare il centrocampo azzurro.

Lobotka, possibile rientro tra Milan, Fiorentina e Atalanta

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, i tempi di recupero previsti sono di almeno sei settimane. Se il percorso riabilitativo dovesse procedere senza complicazioni, Lobotka potrebbe tornare a disposizione nella settimana compresa tra il 13 e il 20 dicembre, periodo nel quale il Napoli affronterà Milan, Fiorentina in Coppa Italia e Atalanta. Nel frattempo Allegri avrebbe già individuato in Kevin De Bruyne la prima soluzione per sostituire lo slovacco in cabina di regia. Il belga è stato infatti impiegato da play già in diverse occasioni. L'altra possibilità porta invece a Billy Gilmour, alternativa naturale nel ruolo per fronteggiare la lunga assenza di Lobotka.