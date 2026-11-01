Anguissa vuole esserci a tutti i costi nonostante la febbre alta: la scelta di Allegri

Frank Anguissa ha stretto i denti per Juventus-Napoli: nonostante la febbre alta, il camerunese è partito per Torino e sarà titolare allo Stadium.

Frank Anguissa non vuole lasciare il Napoli nel momento del bisogno. Il centrocampista camerunese, nonostante non sia al massimo della condizione fisica, ha fatto di tutto per essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la delicata trasferta contro la Juventus. Anguissa è salito sul volo diretto a Torino e questa sera dovrebbe partire dal primo minuto nel centrocampo azzurro.

Anguissa rinato dopo il confronto con Allegri

A svelare il retroscena è Il Mattino, che racconta come l'atteggiamento del centrocampista sia cambiato nelle ultime settimane, al di là delle questioni relative al contratto in scadenza a giugno. Anguissa ha avuto febbre alta e problemi intestinali fino a poche ore prima della partenza, ma ha stretto i denti per raggiungere il capoluogo piemontese e aiutare la squadra. Il quotidiano scrive: "Ed è cambiato, molto, anche l'atteggiamento di Anguissa: anche lui con febbre alta e mal di pancia, ma ha fatto di tutto per prendere il volo per Torino. É rinato e, come per De Bruyne, è stato fondamentale un lungo faccia a faccia con Allegri durante la sosta per le nazionali". Un confronto che avrebbe dunque segnato la svolta nel rapporto tra il camerunese e il tecnico azzurro, con Anguissa pronto a stringere i denti e partire titolare contro la Juventus.