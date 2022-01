FOTO - Corriere di Bologna: "Doppio squillo Lozano. Il Napoli passa a Bologna"

"Doppio squillo Lozano. Il Napoli passa a Bologna" titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere di Bologna. Due le reti messe a segno dal centravanti partenopeo, una per tempo. Il Bologna fatica e subisce la cattiva condizione fisica. In casa rossoblù è, però, allarme Arnautovic. l'austriaco è stato sostituito da Mihajlovic pochi minuti dopo la ripresa e a fine gara fa sapere: "Sto male".