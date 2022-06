FOTO - Cronache annuncia: “Meret sarà il portiere del Napoli: c’è il rinnovo. Oggi l’addio di Ospina"

“Meret sarà il portiere del Napoli: c’è il rinnovo. Oggi l’addio di Ospina. Mertens ancora lontano” titola in prima pagina Cronache di Napoli

TuttoNapoli.net

“Meret sarà il portiere del Napoli: c’è il rinnovo. Oggi l’addio di Ospina. Mertens ancora lontano” titola in prima pagina Cronache di Napoli. È arrivato il giorno della scadenza dei contratti, Kvaratskhelia soffiato alla Juve: qui per Spalletti - si legge - Per Deulofeu si aspetta Politano.