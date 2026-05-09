Futuro Conte, ADL è soddisfatto ma ci sono alcuni punti da chiarire: ecco quali

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Aurelio De Laurentiis è soddisfatto della stagione del Napoli in linea generale, ma c'è qualcosa che non gli è piaciuto e che dovrebbe chiarire

Aurelio De Laurentiis è soddisfatto della stagione del Napoli in linea generale, ma qualcosa che non gli è piaciuto e che dovrebbe chiarire con Antonio Conte c'è. Lo spiega Il Roma: "In attesa di vedersi con Conte e capire il da farsi, il presidente si è mosso prima. Anche per non farsi trovare impreparato. Ormai manco poco al faccia a faccia. Se lunedì si dovesse battere il Bologna e conquistare la matematica partecipazione alla Champions, in settimana ci potrebbe già essere il confronto tra le parti. Il presidente ha alcuni punti da chiarire. Dal mercato fallito all’emergenza infortuni continua.

Sicuramente il secondo posto ha garantito la Champions League. Ma si sarebbe potuto fare meglio nella competizione internazionale. Dove si è arrivati trentesimi. Una brutta figura europea che non ha garantito altre entrate. A proposito di soldi. Non saranno tanti quelli che saranno messi a disposizione dei rinforzi.

C’è da abbassare il monte ingaggi assolutamente per tenere i conti a posto. E soprattutto sarà impossibile prendere rinforzi con un costo altissimo. Ed ecco che Conte potrebbe decidere di dire no. Di salutare. Magari trovando la migliore soluzione per una rescissione di contratto senza strappi. Nel rispetto di una piazza che è rimasta sempre vicina".