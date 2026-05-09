Sarri è cambiato: ancora 4-3-3, ma ora sa adeguarsi. Ecco chi ne beneficerebbe

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Continua a tenere banco la questione allenatore in casa Napoli e, in caso di separazione con Antonio Conte, in pole position ci sarebbe Maurizio Sarri.

Continua a tenere banco la questione allenatore in casa Napoli e, in caso di separazione con Antonio Conte, in pole position ci sarebbe Maurizio Sarri. Il Roma racconta del cambiamento dell'attuale allenatore della Lazio: "Con la Lazio, con ciò che ha passato il convento, ha alzato l’asticella. Poi, purtroppo, si è dovuto fermare perché le avversarie erano molto più forti. Ci sono calciatori oggi nel Napoli che potrebbero approfittare eventualmente dell’arrivo di Sarri per diventare dei campioni affermati. Dovesse veramente essere preso il maestro, allora per i giovanotti che oggi sono in rosa sarà il massimo.

Potranno fare un upgrade non indifferente. Inutile dire che si giocherà sempre e comunque con il 4-3-3. Con gli anni, poi, Sarri ha smesso di essere integralista. Ha imparato ad adeguarsi anche agli avversari senza andare sistematicamente a giocargli in faccia. Rischiando poi di farsi male in contropiede".