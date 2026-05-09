Riecco Di Lorenzo: torna subito titolare per migliorare ancora una media impressionante

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Dopo il lungo stop causato dall’infortunio, Giovanni Di Lorenzo è pronto a tornare protagonista nel Napoli di Antonio Conte. Il capitano azzurro, riferisce il Corriere dello Sport, si prepara a rientrare pienamente nelle rotazioni confermando ancora una volta la sua straordinaria continuità: contro il Bologna lunedì al Maradona dovrebbe rivedersi da titolare.

Di Lorenzo, la media-partite è pazzesca

Ad agosto il difensore compirà 33 anni, ma il rendimento resta quello di sempre. Nelle ultime sei stagioni, infatti, Di Lorenzo ha mantenuto una media impressionante di 45 partite disputate all’anno, numeri che certificano la sua affidabilità e il peso avuto in ogni squadra allenata. Da Ancelotti a Spalletti, passando per Sarri fino ad arrivare a Conte, nessun tecnico ha mai rinunciato al suo contributo.

Di Lorenzo tra i più impiegati nonostante l'infortunio

Nonostante i cento giorni di assenza, il capitano resta comunque tra i giocatori più impiegati della rosa del Napoli con 2.751 minuti complessivi accumulati in stagione, ulteriore conferma della sua centralità.