Futuro Conte, Il Mattino: ADL vuole blindarlo con un contratto fino al 2029

Mentre il Napoli continua a correre in campo, Aurelio De Laurentiis lavora sottotraccia sul futuro. Come riferisce Il Mattino, il presidente azzurro avrebbe un obiettivo chiaro per l’inizio del 2026: ottenere il sì di Antonio Conte al rinnovo di contratto. Ieri De Laurentiis non era all’Olimpico per Lazio-Napoli, ma ha seguito la gara a distanza, esultando al triplice fischio.

Secondo il quotidiano, il patron attende il momento giusto per affondare il colpo e proporre il prolungamento fino al 2029, con l’idea di blindare il tecnico e garantire continuità al progetto. Un segnale forte di fiducia che rafforzerebbe ulteriormente il Napoli del presente e del futuro, nel segno della stabilità tecnica voluta da Aurelio De Laurentiis.