Garanzini su La Stampa: "Fischi all'inno spagnolo ignobili. Che voglia di lockdown"

Gigi Garanzini ha commentato per La Stampa il clima che si è respirato ieri a San Siro: "Voglia di lockdown. Voglia di stadi deserti, dove mancavano il calore e la passione ma non c'era nemmeno l'inciviltà e ci si poteva illudere, pensando a un futuro di cui nemmeno eravamo sicuri, che attraverso la sofferenza e le rinunce saremmo almeno cambiati in meglio. [...] E invece eccoci qua, coi fischi all'inno nazionale della Spagna, un po' alla volta temperati dalla parte sana del pubblico, e dei giocatori azzurri: ma la figura rimane quella, la stessa, ignobile, di quindici anni fa, sempre a San Siro, quando l'accoglienza alla Francia appena battuta nella finale mondiale, come la Spagna quest'estate nella semifinale europea, furono i fischi alla Marsigliese. [...] Non che sia reato fischiare allo stadio. [...] Ma a un inno nazionale mai, a prescindere. [...] San Siro è andato oltre, perché sin dal primo intervento, sin dalla prima chiamata in causa ha fischiato eccome Donnarumma. [...] Avrebbe avuto più senso fischiarlo con la maglia del Psg, ma si sa che l'occasione fa il tifoso ladro. Sono altri i fischi di cui arrossire".