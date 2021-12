Garanzini su La Stampa: "Grave caduta del Napoli, ko sa di sentenza. La Juve è lì"

Gigi Garanzini sulle colonne de La Stampa ha analizzato anche la situazione in Serie A dopo la 19a giornata di andata: "Grave la caduta del Napoli. Con tutte le attenuanti dovute al perdurare delle assenze, una sconfitta in casa con lo Spezia somiglia tanto a una sentenza. Firmata, al contrario, da Juan Jesus. Ma la vera novità natalizia è il rientro della Juventus. Non per il vertice, salvo cataclismi, ma sì per la zona Champions che dista 4 punti dall'Atalanta e 5 dal Napoli. Guardandosi le spalle da Fiorentina e Roma. Ma le spalle, per l'appunto".