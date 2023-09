Garcia finalmente promosso dai quotidiani: voti alti per il tecnico

Finalmente un bel Napoli, finalmente un Rudi Garcia convincente. Chiamato a vincere o fallire, il tecnico francese non aveva alternative

Finalmente un bel Napoli, finalmente un Rudi Garcia convincente. Chiamato a vincere o fallire, il tecnico francese non aveva alternative e ha messo in campo la versione più brillante del suo Napoli. Serata perfetta, la migliore da quando ha deciso di raccogliere l'eredità complicatissima di Luciano Spalletti.

I COMMENTI. La Gazzetta dello Sport assegna un 7 in pagella al transalpino: "La serata comincia tra i fischi e si chiude con gli applausi. Finalmente un Napoli arrembante e dominante". Corriere dello Sport valuta con 7 e scrive: "Ne cambia cinque e nessuno fiata. Non sbaglia una scelta, il suo Napoli ha giocato da Campione d'Italia". Tuttosport sceglie il 7, voto unanime, e chiosa: "Napoli convinto, attento e concentrato per tutto il match. Una boccata d’ossigeno dopo giorni tormentati".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7