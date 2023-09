Garcia ha cambiato qualcosa in fase di non possesso contro il Braga: il nuovo modulo

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare tatticamente la gara del Napoli in Champions League

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno prova ad analizzare tatticamente la gara del Napoli in Champions League: "Garcia a Braga ha tentato la strada della semplificazione, è passato dal 4-4-1-1 in fase di non possesso al 4-5-1, per ridurre gli spazi lasciati all’avversario ed evitare le imbucate, ha scelto un pressing posizionale, più conservativo sporcando le linee di passaggio degli avversari. Nel primo tempo, finché il Napoli è riuscito ad esprimersi ad alta intensità, ha creato tanto, concesso anche qualcosa ma meritava un vantaggio più ampio all’intervallo rispetto all’1-0 maturato con il gol di Di Lorenzo.

Nella ripresa l’intensità è calata".