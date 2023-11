Garcia ha mostrato in video tutti gli errori contro il Milan: retroscena da Castel Volturno

Il lavoro ieri a Castel Volturno durante la seduta mattutina è iniziato in sala video per un’analisi senza sconti della partita contro il Milan

Il lavoro ieri a Castel Volturno durante la seduta mattutina è iniziato in sala video per un’analisi senza sconti della partita contro il Milan che è un po’ la fotografia dei vari volti che può mettere in mostra il Napoli: in difficoltà, confuso, spaccato, lungo nel primo tempo, ardente nella ripresa. La reazione di domenica sera trasferisce la sensazione di poter contare su una squadra forte. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.