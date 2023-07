Garcia non era a bordo della crociera per le maglie: il motivo

Al varo del Napoli, quello sulla nave della Msc Crociere, Garcia non c’è

Al varo del Napoli, quello sulla nave della Msc Crociere, Garcia non c’è: è impegnato a Castel Volturno per scoprire ogni angolo di quello che diventerà il suo habitat naturale. Ci sono (ovviamente) tutti gli uomini del proprio staff - quelli che ha voluto con sé, quelli che invece sono legati alla società come il preparatore atletico Sinatti, il match analyst Beccaccioli e l’allenatore dei portieri Rosalen Lopez, protagonisti dello scudetto - c’è il dottor Canonico, che è il capo della struttura medica. Lo si legge sul Corriere dello Sport.