Gattuso alla squadra: "Al Barça non ci penso, non so neppure se ci arrivo. Testa al Genoa"

Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida col Genoa, è stato chiaro con la sua squadra: "Io al Barcellona non ci penso, non so neanche se ci arrivo, penso al presente. Alla Champions ci dedicheremo quando verrà il momento, adesso non possiamo distrarci". Il suo pensiero è stato riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, sono parole ripetute spesso negli ultimi giorni, un monito a tenere altissima la concentrazione per le prossime otto partite che andranno affrontate col massimo impegno per riuscire a vincerle tutte, o quasi, senza avere rimpianti.